Медведев поручил Минприроды обеспечить Крым водой

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству природных ресурсов и экологии, создать рабочую группу, которая займется обеспечением водой Крым и другие регионы с дефицитом воды, сообщают "Аргументы Недели".
В межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения, рекомендовано включить представителей Минобороны, "Росатома", РАН.
Доложить о первых результатах работы поручено доложить 10 сентября текущего года.
Ранее сообщалось, что за выходные на станциях столичного метро и МЦК раздали более двух тысяч бутылок воды. Воду во время жары раздавали на станции метро "Алтуфьево" и более чем на 10 станциях МЦК, среди которых Владыкино, Автозаводская и Стрешнево.
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