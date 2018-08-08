Apple могут обязать изменить iPhone

8 августа, 05:33
Фото: depositphotos/tatsianama
Производителей смартфонов могут обязать использовать единый порт для зарядки телефонов.
Вопрос такой необходимости обсуждается регулирующими органами Евросоюза, передает агентство Reuters.
В случае принятия окончательного решения Apple придется отказаться от разъема Lightning.
По мнению экспертов Еврокомиссии, введение единого зарядного устройства существенно снизит бесчисленное количество электронных отходов и избавит потребителей от неудобств.
Подобную меру Еврокомиссия предлагала еще 10 лет назад. Многие компании-производители инициативу поддержали и согласились добровольно ввести единые зарядные устройства на новых смартфонах. Среди таких были Apple, Samsung, Huawei и Nokia.
Позже единый для всех европейских смартфонов стандарт зарядки – мини-USB утвердили в Брюсселе.
Но со временем некоторые компании отказались изменять разъемы для зарядки в своих смартфонах.
Как сообщила комиссар по конкуренции Европейского союза Маргрет Вестагер, на сегодняшний момент, учитывая неудовлетворительный результат добровольного подхода в этом вопросе, Еврокомиссия приступит к рассмотрению других мер.
Ранее сообщалось, что компания Apple прекратила класть в коробку новых смартфонов iPhone переходник от наушников.
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