Apple могут обязать изменить iPhone

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Производителей смартфонов могут обязать использовать единый порт для зарядки телефонов.

Вопрос такой необходимости обсуждается регулирующими органами Евросоюза, передает агентство Reuters.

В случае принятия окончательного решения Apple придется отказаться от разъема Lightning.

По мнению экспертов Еврокомиссии, введение единого зарядного устройства существенно снизит бесчисленное количество электронных отходов и избавит потребителей от неудобств.

Подобную меру Еврокомиссия предлагала еще 10 лет назад. Многие компании-производители инициативу поддержали и согласились добровольно ввести единые зарядные устройства на новых смартфонах. Среди таких были Apple, Samsung, Huawei и Nokia.

Позже единый для всех европейских смартфонов стандарт зарядки – мини-USB утвердили в Брюсселе.

Но со временем некоторые компании отказались изменять разъемы для зарядки в своих смартфонах.

Как сообщила комиссар по конкуренции Европейского союза Маргрет Вестагер, на сегодняшний момент, учитывая неудовлетворительный результат добровольного подхода в этом вопросе, Еврокомиссия приступит к рассмотрению других мер.

Ранее сообщалось, что компания Apple прекратила класть в коробку новых смартфонов iPhone переходник от наушников.