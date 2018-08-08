В честь Тверского вагоностроительного завода выпустят почтовую марку

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В компании АО "Марка" готовят к выпуску тираж в честь Тверского вагоностроительного завода, сообщает Агентство "Москва".

Тематическая почтовая марка поступит в обращение 24 августа 2018 года.

По информации пресс-службы компании, на ней будет изображен пассажирский двухэтажный купейный вагон со спальными местами модели 61-4492. На заднем плане разместят фасад здания заводоуправления ОАО "Тверской вагоностроительный завод".

Дополнительно к марке будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Твери.