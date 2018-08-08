Более 300 кг пельменей задержал Россельхознадзор на ветконтроле в Домодедове

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На пункте ветконтроля в аэропорту Домодедово сотрудники Россельхознадзора по Москве и Московской области задержали

партию пельменей с мясом рака, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, оформление продукции, а именно пельменей с мясом рака, общим весом 301 кг, поступивших из Армении, приостановлено.

В ходе ветеринарного контроля установлено, что сертификат страны-отправителя отсутствует. До предоставления соответствующего ветеринарного документа груз будет задержан, уточнили в ведомстве.