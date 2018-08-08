Прохладная погода и небольшой дождь ожидаются в столице в среду

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Прохладная погода ожидается в столице в среду, 8 августа. Температура воздуха днем достигнет 24 градусов, а ночью опустится до 13 градусов.

В некоторых районах, по прогнозам Гидрометцентра России, ожидается дождь.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и составит около 750 миллиметров ртутного столба.

В столичном регионе из-за высокой вероятности пожаров продлили на 8 августа желтый уровень погодной опасности. Ранее синоптики отмечали, что в городе установилась не характерная для последнего летнего месяца жаркая погода.

Кроме того, на текущей неделе горожан ожидает "температурная пила". Сначала москвичи попадут в "холодную яму", а затем температура воздуха вновь поднимется до тридцатиградусных отметок. Потепление начнется уже в четверг.