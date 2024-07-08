Роспотребнадзор предлагает сократить объем добавленной соли в рацион школьников

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Роспотребнадзор предлагает снизить объем добавленной соли в рацион школьников до 11 лет до 3 граммов, указано в документе, размещенном на портале нормативно-правовых актов.

В действующих правилах для возрастной группы до 3 лет установлена норма 3 грамма соли. Для возрастной группы до 7 лет проект изменений предусматривает снижение с 5 до 3 граммов соли. Для детей с 7 до 11 лет также намерены скорректировать норму потребления соли с 5 до 3 граммов. Кроме того, в проекте предусмотрен контроль температуры блюд на линии раздачи в столовой.

Ранее министерство просвещения России и Общероссийский народный фронт (ОНФ) подписали соглашение о взаимодействии по вопросам организации бесплатного горячего питания в школах. Проект подразумевает обеспечение всех учеников начальных классов – порядка семи миллионов школьников – бесплатным горячим питанием и завтраками.

