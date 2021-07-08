Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

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В столичном регионе в четверг, 8 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве и Подмосковье составит 29–31 градус тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем Московский регион останется под влиянием антициклона. Ветер северный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 30%", – говорится в сообщении.

Накануне из-за сильной жары в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности. В МЧС рекомендовали не оставаться долгое время на солнце, надевать головные уборы и светлую одежду. Также в ведомстве посоветовали пить больше воды и не оставлять детей в местах купания без присмотра.