Москва занимает 33 место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице число новых случаев коронавируса составляет 4,9 на 100 тысяч человек – это 33 место среди субъектов РФ, следует из данных Росстата.

За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случаев коронавируса. На Москву приходится 621 выявленный случай.

В Москве за последние сутки выздоровели еще 1 195 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Общее число пациентов, вылечившихся от COVID-19, теперь составляет 160 913 человек.

Те, кто выздоровел после коронавируса, могут сдать плазму для лечения текущих пациентов в медучреждениях. Потенциальный донор должен быть в возрасте от 18 до 55 лет и не иметь иных противопоказаний. Уточнить информацию можно по телефону +7 (495) 870-45-16.

На начало июля плазму для лечения пациентов с COVID-19 сдали более 1 450 человек.

