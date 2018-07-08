Путин и Медведев поздравили с юбилеем артиста Андрея Мягкова

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Поздравления опубликованы на официальном портале Кремля и сайте кабмина.

Президент подчеркнул, что Мягкова знают и любят миллионы людей за настоящий, большой талант и мастерство, за безграничную преданность профессии. Путин также отметил яркие, самобытные актерские работы Мягкова.

Медведев написал в поздравлении, что артист покоряет своим уникальным дарованием, виртуозной импровизацией, естественностью и обаянием. "Вашему таланту подвластны самые разные жанры и амплуа. Вы умеете быть органичным как в комедии, так и в трагедии", – говорится в телеграмме от премьера.

Артист известен по ролям в фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" и "Служебный роман". Также снимался в кинокартинах "Дни Турбиных", "Гараж", "Жестокий романс", "Гонки по вертикали", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон‑Бич опять идут дожди".

