Сборная России встретится с болельщиками в воскресенье на Воробьевых горах

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сборная России по футболу в воскресенье лично поблагодарит болельщиков за поддержку на матчах мундиаля. Встреча с футболистами состоится в фан-зоне на Воробьевых горах, сообщает "Интерфакс".
В сборной России подчеркнули, что команде важно поблагодарить своих болельщиков за поддержку. "Без нее достигнуть таких результатов было бы невозможно", – заявили в команде.
Вход в фан-зону будет открыт для болельщиков уже в 14:00. Сама встреча начнется в 16:00.
Сборная России по футболу в субботу, 7 июля, в 1/4 финала уступила команде Хорватии в серии заключительных пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Наши футболисты показали лучший результат на чемпионатах мира в истории.
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