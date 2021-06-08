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Общество

09:26

Скончалась писатель Елена Стефанович

общество

Фото: ok.ru/Максим Стефанович

Российская писательница Елена Стефанович умерла на 70-м году жизни. Об этом сообщил ее сын Максим Стефанович на своей странице в соцсети "Одноклассники".

Стефанович скончалась в реанимации в одной из больниц Читы. Причины ее смерти сын не уточнил.

"Не хочу говорить "умерла" – ушла, тихонько прикрыв за собой дверь, за которой начинается уже другая жизнь, где нет печали", – написал он.

Елена Стефанович родилась в 1951 году. Она являлась автором стихов и прозы, была известна по книгам "Дурдом" (1989), "Девочка из КВД" (1993), "Чмарь"(1996), "Барак"(2007), "Лом-Баба"(2009).

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