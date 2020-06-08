Акция помощи бездомным пройдет в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В национальном парке "Лосиный остров" 10 июня пройдет акция помощи бездомным, сообщает Агентство "Москва".

Госинспекторы особо охраняемой природной территории и сотрудники социального приюта "Теплый прием" выйдут в совместный рейд.

Они передадут парку специальные комплекты для бездомных. Туда войдут справочники и сухпайки. Также специалисты оценят состояние здоровья бездомных.

"Справочник бездомного – 2020" – это брошюра, в которой подробно рассказывается, где переночевать, помыться, переодеться, получить еду и первую медицинскую помощь.

В ней также можно найти информацию о том, кто поможет восстановить документы или купить билеты на дорогу домой.

Ранее сообщалось о том, что для бездомных в столице дополнительно закупят еду в условиях пандемии. Получить ее можно в пункте оказания срочной социальной помощи Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки.

Уточнялось, что в учреждении также проводят социальную адаптацию граждан. В этих целях там предусмотрено 1084 места.