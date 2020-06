Режиссер "Чернобыля" снимет первый эпизод The Last Of Us

Фото: АР Images/Invision for the Television Academy/Christy Radecic

Шведский режиссер Йохан Ренк снимет пилотный эпизод экранизации видеоигры The Last Of Us, передает News.ru.

Сейчас Ренк работает с создателем "Чернобыля" Крейгом Мейзином и автором самой игры Нилом Дракманном, которые также пишут сценарий. О времени начала съемок The Last Of Us пока неизвестно.

Режиссер известен многим по своей работе над сериалом "Чернобыль", который стал в прошлом году лучшим мини-сериалом года, обойдя в этой номинации "Побег из тюрьмы Дандемора" и "Острые предметы".

Он работал также над сериалами "Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы", "Викинги", "Родословная". Кроме того, в качестве режиссера он работал над музыкальными клипами, в его копилке более 20 проектов.