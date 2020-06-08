СМИ узнали о планах сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

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В правительстве рассматривают возможность ограничить зарплаты топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций, сообщает газета "Коммерсант".

По данным источников издания, речь идет о лимитировании годового дохода топ-менеджеров уровнем трехкратного денежного содержания премьера-министра. В частности, денежное вознаграждение одного руководителя не должно превышать 30 миллионов рублей в год. Исключения будет устанавливать лично президент.

Таким образом, кабмин хочет оптимизировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).

Для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где государство – не единственный акционер, показателем эффективности будет считаться динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих госкомпаний утвердят отраслевые KPI.

Ранее Владимир Путин заявил, что топ-менеджеры государственных корпораций получают высокие зарплаты не просто так. По его словам, все можно объяснить рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня.

Российский лидер подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с самими топ-менеджерами, которые пояснили, что нанимают большое количество иностранных специалистов и платят им высокую зарплату, соблюдая разницу между доходами начальников и подчиненных.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев ранее предложил сделать обязательным требованием для руководителей госкорпораций стаж муниципальной или государственной службы.

Жигарев также отметил, что в настоящий момент существует проблема с некомпетентностью ряда топ-менеджеров крупных государственных компаний. Эту проблему, по его словам, могло бы решить предложенное им требование.