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Общество

04:09

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

общество утраты культура кино

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Актер Алексей Панин опроверг информацию о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.

Актер назвал эту информацию ложью. "Это все вранье от первой до последней буквы", – заявил актер радио "Говорит Москва".

Ранее сайт "Комсомольской правды" написал, что Панин сделал замечание в адрес покойного и ругался матом, из-за чего его попросили уйти.

Кокшенов умер 4 июня после продолжительной болезни в возрасте 83 лет. 7 июня с ним простились в ритуальном зале митинского крематория в Москве.

Актер сыграл в фильмах "В огне брода нет", "Золотой теленок", "Спортлото-82", "Афоня", "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди" и других.

Актера Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

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