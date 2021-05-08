Гала-вечер ко Дню Победы пройдет на медиаплатформе #Москвастобой 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гала-вечер, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая на медиаплатформе #Москвастобой. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

"9 мая медиаплатформа столичного комитета по туризму #Москвастобой совместно с театром "Балет Москва" представят гала-вечер, посвященный Дню победы", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что трансляция на медиаплатформе и в аккаунте театра в соцсети "ВКонтакте" начнется в 18:00 по московскому времени. В ходе представления зрители смогут увидеть отрывки из современных балетов.

"Будут представлены фрагменты из современных балетов "Танцпол", "Эгопоинт", "Эквус", "Крейцерова соната", "Минос" и других. Также зрители смогут насладиться отрывками из спектаклей-лауреатов премии "Золотая маска" – "Все пути ведут на север" (лауреат в номинации "Современный танец/Лучший спектакль" 2017 года) и "Кафе Идиот" (лауреат в номинации "Современный танец/Лучший спектакль" 2016 года)", – пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 6 по 10 мая музеи, библиотеки и другие культурные учреждения столицы проведут в честь Дня Победы более 200 мероприятий. Так, 9 мая состоится онлайн-лекция о творчестве Константина Паустовского, которую проведет музей писателя в своем Instagram.