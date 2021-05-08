Еще 2 482 пациента вылечились от коронавира в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице выздоровели еще 2 482 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 006 542.

За сутки подтверждено 2 765 новых случаев заражения, госпитализировали 1 192 человека. Умерли за сутки 57 пациентов.

Всего в России за последние сутки коронавирусом заразились 8 329 человек. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 524 пациентов. Наибольшее количество случаев инфицирования пришлось на Москву – 2 765, Санкт-Петербург – 726, Московскую область – 630.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Алтай. Всего в России с коронавирусом столкнулись уже 4 871 843 человека. За сутки от инфекции скончались 370 пациентов, за все время – 112 992. Выздоровели за 24 часа 8 255 человека, за весь период пандемии – 4 488 615.