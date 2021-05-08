Еще 2 482 пациента вылечились от коронавира в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице выздоровели еще 2 482 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 006 542.
За сутки подтверждено 2 765 новых случаев заражения, госпитализировали 1 192 человека. Умерли за сутки 57 пациентов.
Всего в России за последние сутки коронавирусом заразились 8 329 человек. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 524 пациентов. Наибольшее количество случаев инфицирования пришлось на Москву – 2 765, Санкт-Петербург – 726, Московскую область – 630.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Алтай. Всего в России с коронавирусом столкнулись уже 4 871 843 человека. За сутки от инфекции скончались 370 пациентов, за все время – 112 992. Выздоровели за 24 часа 8 255 человека, за весь период пандемии – 4 488 615.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: