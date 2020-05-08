Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:41

Меры поддержки ветеранов должны продолжаться и после 9 Мая – Мишустин

общество власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Меры поддержки ветеранов должны продолжаться и после празднования Дня Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

"Об этом неоднократно говорил Владимир Владимирович Путин, и нужно сделать все, чтобы ветераны ни в чем не испытывали проблем, чтобы забота о них была постоянной и ощутимой. Это одна из самых главных обязательств государства", – цитирует Мишустина Агентство "Москва".

Он также поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы и пожелал им крепкого здоровья.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты. На это выделено более 71 миллиарда рублей.

Ветеранам положено по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы. По 50 тысяч рублей выделят бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать