Меры поддержки ветеранов должны продолжаться и после 9 Мая – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Меры поддержки ветеранов должны продолжаться и после празднования Дня Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

"Об этом неоднократно говорил Владимир Владимирович Путин, и нужно сделать все, чтобы ветераны ни в чем не испытывали проблем, чтобы забота о них была постоянной и ощутимой. Это одна из самых главных обязательств государства", – цитирует Мишустина Агентство "Москва".

Он также поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы и пожелал им крепкого здоровья.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты. На это выделено более 71 миллиарда рублей.

Ветеранам положено по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы. По 50 тысяч рублей выделят бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.