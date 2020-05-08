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Общество

13:07

У сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры обнаружили COVID-19

общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

У нескольких сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры обнаружили коронавирусную инфекцию, передает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Согласно поступившим результатам лабораторного исследования, у нескольких сотрудников Нижегородской транспортной прокуратуры Приволжской транспортной прокуратуры выявлена коронавирусная инфекция", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что заболевание у сотрудников протекает в легкой форме. Все контактировавшие с ними люди изолированы и находятся на карантине. Во всем здании прокуратуры были проведены противоэпидемиологические мероприятия.

За последние сутки в России выявили 10 699 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. При этом в 5 232 случаях COVID-19 клинических проявлений не было.

Всего в РФ выявлено 187 859 случаев (плюс 6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Во всем в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев, более 254 тысяч человек скончалось.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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