В российских школах изменят систему горячего питания

Министерство просвещения РФ изучит проблемы с питанием школьников и создаст модель, по которой будут кормить детей во всех регионах страны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Специалисты выберут лучшие практики, которые станут основой для будущих стандартов. Итогом их работы станет единая концепция организации горячего питания в школах.
Сотрудники министерства убеждены, что качественное питание – одно из необходимых условий образовательной среды. В ведомстве добавили, что региональные власти регулярно информируют о нормативной базе, которая касается питания.
Ранее "Коммерсант" написал о жалобах родителей волгоградских школьников, которые недовольны разделением питания для льготных и нельготных категорий. С их слов, одни ученики получают кашу, а другие – котлеты с гарниром.
В конце марта зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил учредить орган по контролю за качеством еды в школьных столовых – Школпитнадзор. Он подчеркнул, что питание в школьных столовых часто вызывает много претензий.
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