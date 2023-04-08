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Похороны военкора Владлена Татарского проходят в столице. Прямой эфир


На Троекуровском кладбище проходят похороны военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин).

2 апреля во время творческого вечера Татарского в кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого он погиб, еще 40 человек пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее его переквалифицировали как теракт. Подозреваемая в совершении преступления 26-летняя Дарья Трепова была арестована.

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