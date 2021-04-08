Синоптики предупредили о возможной гололедице в Москве до утра пятницы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Синоптики предупредили москвичей об осадках и возможной гололедице до утра пятницы, 9 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

По данным экспертов, температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса, в связи с чем может образоваться гололедица. Отмечается, что при необходимости в местах образования скользкости специалисты проведут выборочную обработку.

Помимо этого, более 300 бригад Мосводостока и около 290 единиц техники в круглосуточном режиме дежурят на улицах столицы. Cпециалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем – остановки общественного транспорта, низинные места. Горожанам напомнили, что сообщить о временном скоплении воды можно в диспетчерскую службу Мосводостока по телефону +7 (495) 657-87-03.

Ранее главный специалист "Метеобюро" столицы Татьяна Позднякова сообщила, что пасмурная погода с дождем и мокрым снегом, которая будет в столице 8 и 9 апреля, покинет Москву уже в субботу. По ее словам, с 10 по 12 апреля в Москве наступит "весеннее окно". Метеоролог также уведомила, что небольшие заморозки в апреле не будут напоминать зимнюю погоду. Даже при слабом морозе будет светить солнце.