Женщинам в России могут разрешить работать авиамеханиками

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Женщины в России смогут работать авиамеханиками в сервисах обслуживания самолетов и вертолетов. Соответствующий проект приказа подготовил Минтруд, говорится в письме ведомства на имя главы социального комитета Совфеда Инны Святенко, от которой ранее прозвучала данная инициатива.

Уточняется, что применение труда женщин ограничивается в некоторых сферах. Это регламентировано подпунктом "б" пункта 57 перечня производств, работ с вредными или опасными условиями труда. Изменения в перечне предусматривают ликвидацию данного подпункта.

Проект приказа готовится к рассмотрению рабочей группой по защите трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической безопасности Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

Ранее прозвучало мнение, что для женщин в РФ стоит ввести небольшое послабление и разрешить один день в неделю работать удаленно. Такая мера позволит немного сократить давление на представительниц прекрасного пола, которым приходится трудиться наравне с мужчинами, а также заниматься бытовыми обязанностями.