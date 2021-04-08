Женщинам в России могут разрешить работать авиамеханиками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Женщины в России смогут работать авиамеханиками в сервисах обслуживания самолетов и вертолетов. Соответствующий проект приказа подготовил Минтруд, говорится в письме ведомства на имя главы социального комитета Совфеда Инны Святенко, от которой ранее прозвучала данная инициатива.
Уточняется, что применение труда женщин ограничивается в некоторых сферах. Это регламентировано подпунктом "б" пункта 57 перечня производств, работ с вредными или опасными условиями труда. Изменения в перечне предусматривают ликвидацию данного подпункта.
Проект приказа готовится к рассмотрению рабочей группой по защите трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической безопасности Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.
Ранее прозвучало мнение, что для женщин в РФ стоит ввести небольшое послабление и разрешить один день в неделю работать удаленно. Такая мера позволит немного сократить давление на представительниц прекрасного пола, которым приходится трудиться наравне с мужчинами, а также заниматься бытовыми обязанностями.
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