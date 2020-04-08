Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:59

Вирусолог опроверг наличие связи между 5G и пандемией коронавируса

общество медицина эксклюзив технологии

Фото: depositphotos/sergey_causelove

Вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн опроверг наличие какой-либо связи между 5G и пандемией коронавируса. В беседе с Москвой 24 он еще раз напомнил о том, как именно распространяется инфекция.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Великобритании вандалы уничтожили около 20 вышек 5G, полагая, что с их помощью может распространяться коронавирус. Подобный фейк распространялся среди граждан страны через социальные сети.

"Никакой связи между 5G и коронавирусом нет. Об этом ничего науке не известно. Это чрезвычайно надуманно", – заявил Альтштейн.

Вирус передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно еще контактным путем. Больной человек чихнул, вирус у него выделился, попал на руки, с них попал на какие-то предметы. Потом другой человек трогает эти предметы, а затем тянет руки к себе в рот, в нос или в глаза. И вот так и заражается.
Анатолий Альтштейн
вирусолог, профессор

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении фейковой информации, согласно которой коронавирус создали в России. В стране активно ведется борьба с появлением недостоверной информации в интернете. Так, 6 апреля Генеральная прокуратура выявила факты распространения ложных новостей в пяти регионах России.

По данным на 8 апреля, в России выявлено 8 672 пациента с COVID-19. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За последние сутки в стране подтвердили 1 175 случаев коронавирусной инфекции. За весь период в России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила специальную ленту новостей о коронавирусе

Читайте также

Павелко Анастасия

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать