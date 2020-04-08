Вирусолог опроверг наличие связи между 5G и пандемией коронавируса

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Вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн опроверг наличие какой-либо связи между 5G и пандемией коронавируса. В беседе с Москвой 24 он еще раз напомнил о том, как именно распространяется инфекция.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Великобритании вандалы уничтожили около 20 вышек 5G, полагая, что с их помощью может распространяться коронавирус. Подобный фейк распространялся среди граждан страны через социальные сети.

"Никакой связи между 5G и коронавирусом нет. Об этом ничего науке не известно. Это чрезвычайно надуманно", – заявил Альтштейн.





Анатолий Альтштейн вирусолог, профессор Вирус передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно еще контактным путем. Больной человек чихнул, вирус у него выделился, попал на руки, с них попал на какие-то предметы. Потом другой человек трогает эти предметы, а затем тянет руки к себе в рот, в нос или в глаза. И вот так и заражается.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении фейковой информации, согласно которой коронавирус создали в России. В стране активно ведется борьба с появлением недостоверной информации в интернете. Так, 6 апреля Генеральная прокуратура выявила факты распространения ложных новостей в пяти регионах России.

По данным на 8 апреля, в России выявлено 8 672 пациента с COVID-19. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За последние сутки в стране подтвердили 1 175 случаев коронавирусной инфекции. За весь период в России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.