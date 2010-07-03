Канал с клипом "На заре" заблокировали

Видеохостинг YouTube заблокировал канал участника советской и российской группы "Альянс" Олега Парастаева. На канале недавно была опубликована песня "На заре".
"Мой YouTube-канал заблокировали с формулировкой за спам, обман и мошенничество. Видно на такое количество просмотров нового клипа система среагировала именно так – накручивают", – пишет музыкант в социальной сети "ВКонтакте".
Аккаунт был заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, сообщается на канале. Одним из таких нарушений, как сказано, стали спам, обман и введение пользователей в заблуждение. Парастаев подал апелляцию администрации YouTube.
Клип появился в Сети 5 апреля, и за несколько дней его посмотрели примерно 500 тысяч раз.
Группа "Альянс" была основана в 1981 году. Ее возглавил гитарист Сергей Володин. Песня "На заре" вышла в 1987 году, в этом же году был снят видеоклип. Песню написал Парастаев.
Ранее YouTube заблокировал несколько выпусков Юрия Дудя и Леонида Парфенова. Оба ролика исчезли 28 марта, предполагалось, что это связано с нарушением новых правил сервиса. Спустя несколько дней видео были восстановлены.
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