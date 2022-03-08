В России за сутки госпитализировали 3 847 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за последние сутки госпитализировали 3 847 человек с коронавирусом. Это на 1,13% меньше показателя предыдущего дня: днем ранее зарегистрировали 3 804 случая госпитализации. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего выявлено 66 576 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего из них пришлось на Свердловскую область – 4 681. Далее идут Башкортостан – 3 053 случая, Самарская область – 2 690, Ростовская область – 1 990, Иркутская область – 1 905, Пермский край – 1 849. В Москве выявили 1 151 новый случай, а в Подмосковье – 607.

От последствий COVID-19 за последние 24 часа скончались 649 пациентов, выздоровели же 111 756 человек. Таким образом, число переболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 14 802 351 человека.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется. Однако он подчеркнул, что COVID-19 никуда не уходит, а новые случаи заболевания все равно будут выявляться.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что эпидемиологическое ситуация в стране улучшается, однако с вопросом об отмене антиковидных ограничений он предложил обратиться к руководствам регионов.

