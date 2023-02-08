ГД приняла в I чтении проект о запрете видео- и аудиозаписи в кинотеатрах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий делать аудио- и видеозаписи фильмов или их фрагментов в зале кинотеатров.

Документ предполагает, что в случае нарушения закона демонстратор картины может отказать посетителю в предоставлении услуг.

Вместе с тем проект наделяет демонстраторов обязанностью информировать посетителей о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций и организовывать эвакуацию.

Кроме того, документом предлагается обязать правообладателя национального фильма предоставлять субтитры и тифлокомментарий к картинам одновременно с предоставлением кинотеатру копии произведения. Это якобы необходимо для вовлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь.

Замминистра культуры РФ Алла Манилова пояснила, что фотосъемка, включая селфи, на фоне экрана в кинозале не подпадает под закон. Она пояснила, что фотографирование – это не копирование фильма.

"Это просто другой жанр. Это не регулируется этим законопроектом", – приводит слова Маниловой ТАСС.

Она также добавила, что создание коротких роликов для соцсетей станет невозможным.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков предложил министерству культуры РФ перенести некоторые школьные уроки в кинозалы. Идея этой программы – внедрить школьную программу по литературе, патриотическому воспитанию в кинотеатры, перенести уроки туда.

По его словам, в этом случае учитель сможет не просто объяснить урок, а посмотреть фильм и обсудить его. Воронков добавил, что во время таких уроков детям могли бы показывать классику отечественного кинематографа, документальные и другие фильмы.



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