17:11Общество
ГД приняла в I чтении проект о запрете видео- и аудиозаписи в кинотеатрах
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий делать аудио- и видеозаписи фильмов или их фрагментов в зале кинотеатров.
Документ предполагает, что в случае нарушения закона демонстратор картины может отказать посетителю в предоставлении услуг.
Вместе с тем проект наделяет демонстраторов обязанностью информировать посетителей о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций и организовывать эвакуацию.
Кроме того, документом предлагается обязать правообладателя национального фильма предоставлять субтитры и тифлокомментарий к картинам одновременно с предоставлением кинотеатру копии произведения. Это якобы необходимо для вовлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь.
Замминистра культуры РФ Алла Манилова пояснила, что фотосъемка, включая селфи, на фоне экрана в кинозале не подпадает под закон. Она пояснила, что фотографирование – это не копирование фильма.
"Это просто другой жанр. Это не регулируется этим законопроектом", – приводит слова Маниловой ТАСС.
Она также добавила, что создание коротких роликов для соцсетей станет невозможным.
Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков предложил министерству культуры РФ перенести некоторые школьные уроки в кинозалы. Идея этой программы – внедрить школьную программу по литературе, патриотическому воспитанию в кинотеатры, перенести уроки туда.
По его словам, в этом случае учитель сможет не просто объяснить урок, а посмотреть фильм и обсудить его. Воронков добавил, что во время таких уроков детям могли бы показывать классику отечественного кинематографа, документальные и другие фильмы.
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