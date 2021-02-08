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Общество

10:56

Шеф-повар раскрыл секрет приготовления идеального картофельного пюре

общество еда

Фото: ТАСС/Tim Hill/UIG

Шеф-повар из США Маркус Уоринг поделился секретом приготовления идеального картофельного пюре. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Специалист рекомендовал разрезать картофель на равные части, предварительно очистив. По его словам, этот фактор имеет решающее значение. Если куски будут неодинаковыми, то они не проварятся равномерно.

Маркус отметил, что корнеплод нужно варить в подсоленной воде при медленном кипении. После того как овощ сварится, нужно слить из кастрюли воду и дать картофелю постоять примерно пять минут. Затем к неостывшему блюду нужно добавить сливочное масло, сыр или зелень.

Ранее врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина рассказала, что картошку не следует употреблять людям с сахарным диабетом и ожирением. Противопоказанием также является гастрит с пониженным уровнем кислотности. Вместе с тем картофель содержит калий и натрий, необходимые для нормальной работы клеток. Кроме того, плоды богаты витаминами В6 и С.

Как выбрать картофель

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