В России предлагают ужесточить наказание за небезопасные услуги

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В России предложили запретить занимать определенные должности или вести определенную деятельность тем, кто был осужден за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Соответствующее предложение направил президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Он подчеркнул, что в последнее время получают резонанс дела, связанные с причинением вреда здоровью при оказании различных услуг.

"Например, смерть женщины, погибшей от падения на голову глыбы льда с крыши дома, получение травм клиенткой в спортзале. Недавно в бассейне одного фитнес-центра утонул ребенок. И хотя гендиректора организации осудили за оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, он все еще может в дальнейшем заниматься подобной деятельностью", – сказано в тексте Аманлиева. Текст есть в распоряжении RT.

Глава "Коллективной защиты" отметил, что ответственность за оказание подобных услуг несут руководители – генеральные директора и начальники по технической безопасности.

Сейчас предусматривается лишение свободы, штраф или исправительные работы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авторы инициативы предлагают, помимо этого, лишать осужденных права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Запрет предлагается установить на срок от шести месяцев до одного года. Если был причинен тяжкий вред здоровью клиента или он умер, срок запрета увеличивается до 5–7 лет.

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