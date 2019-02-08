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07:58

Продажу алкоголя ограничат в День защитника Отечества

общество праздники

07:58

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Фото: depositphotos/blinow61

Продажу алкогольных напитков ограничат в Москве во время празднования Дня защитника Отечества – 23 и 24 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что спиртное нельзя будет купить в торговых точках рядом с местами, где пройдут массовые мероприятия. Причем приобрести не получится не только алкоголь, но и напитки в стеклянной таре, в том числе слабоалкогольные напитки, соки, лимонады и воду.

Ограничение продажи алкоголя и напитков в стеклянной таре – традиционная мера в дни государственных праздников. Оно касается только магазинов, расположенных рядом с площадками, где пройдут массовые мероприятия. Это необходимо для профилактики травм и различного рода правонарушений в праздничные дни.

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля с 1922 года.

общество праздники

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