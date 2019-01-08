Снег и значительное понижение температуры ожидается в Москве

Во вторник днем в московском регионе будет идти снег, температура опустится до минус 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В дневные часы в столице ожидается от минус 9 до минус 11 градусов, в ночное время температура может опуститься до минус 19 градусов.
В Подмосковье днем термометры покажут от 8 до 13 градусов мороза, в ночь на 9 января возможно понижение температуры до минус 26 градусов.
Юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду ночью сменится на южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Ранее сообщалось, что в последний день новогодних каникул будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. При этом на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица, подчеркнули в МЧС.
Синоптики пообещали москвичам облачную и морозную погоду на этой неделе. По словам специалистов, уже во вторник погоду в столичном регионе будут определять циклоны из северной части европейской России. Под их влиянием температура воздуха будет на три–четыре градуса ниже нормы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.