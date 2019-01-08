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07:20

Снег и значительное понижение температуры ожидается в Москве

общество погода

07:20

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Во вторник днем в московском регионе будет идти снег, температура опустится до минус 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В дневные часы в столице ожидается от минус 9 до минус 11 градусов, в ночное время температура может опуститься до минус 19 градусов.

В Подмосковье днем термометры покажут от 8 до 13 градусов мороза, в ночь на 9 января возможно понижение температуры до минус 26 градусов.

Юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду ночью сменится на южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что в последний день новогодних каникул будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. При этом на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица, подчеркнули в МЧС.

Синоптики пообещали москвичам облачную и морозную погоду на этой неделе. По словам специалистов, уже во вторник погоду в столичном регионе будут определять циклоны из северной части европейской России. Под их влиянием температура воздуха будет на три–четыре градуса ниже нормы.

общество погода

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