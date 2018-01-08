Около 30 тысяч звонков приняли диспетчеры службы "112" от москвичей за праздники

8 января, 14:10
Фото: depositphotos/tatsianama
Диспетчеры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" приняли более 28 тысяч тревожных звонков от москвичей во время новогодних праздников.
Большинство из них поступали в полицию, а также в пожарно-спасательные подразделения и в скорую помощь. Об этом сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
Звонки от горожан ежедневно принимают 45 сотрудников дежурной смены. Они оперативно передают информацию о происшествиях в чрезвычайные службы столицы.
Во время праздников в городе в усиленном режиме работали все городские службы, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города и безопасность жителей при проведении более 300 крупных праздничных мероприятий.
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