В Госдуме отреагировали на призыв Онищенко отменить длинные новогодние выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев не согласился с призывом депутата Госдумы Геннадия Онищенко отменить длинные новогодние выходные.

"Я думаю, что в условиях пандемии, когда люди живут в постоянном стрессе, наверное, отдых с близкими – это то, что необходимо", – сказал Гутенев RT.

Парламентарий отметил, что необходимо "как можно реже менять устоявшиеся практики и традиции", согласившись с аргументом Онищенко о повышении бытового травматизма во время праздников.

"Если мы привыкли, что существуют достаточно продолжительные новогодние праздники, в том числе когда школьники с родителями могут не фрагментарно, а постоянно, на несколько дней сверстать совместные планы отдохнуть, я, наверное, в большей степени это приветствую", – подчеркнул депутат.

Ранее бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на Новый год, поскольку они негативно сказываются на деятельности и здоровье россиян. По словам парламентария, начало января является крайне напряженным для скорой помощи и экономики.