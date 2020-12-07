Метеоролог рассказал о погоде в столице в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В понедельник москвичей ожидает температура до минус 6 и небольшая облачность. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, атмосферное давление будет выше нормы, сообщает РИА Новости.

"Осадков сегодня не предвидится. В столице днем температура будет минус 4-6, а в области – минус 3-8. Юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду", – сказал специалист.

Также сообщается, что атмосферное давление будет на уровне 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 75%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре и на юге европейской территории России установится мощный блокирующий антициклон.

По его словам, он принесет с собой "однообразную" – солнечную и морозную погоду до конца недели. При этом осадков не ожидается.