Боксер Мэйуэзер может принять гражданство РФ

Фото: Zuma/ТАСС/Ringo Chiu
Боксер-профессионал из США Флойд Мэйуэзер-младший не исключил того, что примет российское гражданство. Спортсмен также ведет переговоры по бизнесу в России.
"Я не исключаю получения российского паспорта. Россия – прекрасное место. Российские боксеры – невероятные бойцы. Я уже приезжал сюда ранее, говорил о возможности заключения контрактов с российскими бойцами, говорил об объединении усилий со странами по всему миру", – цитирует боксера Агентство "Москва". Он также отметил, что ведет переговоры о бизнесе в России, включая инвестиции в банковский бизнес.
"Также, вместе с Тимофеем Кургиным мы уже открыли совместный бизнес в России – TMT Russia", – заявил Мэйуэзер.
Ранее сообщалось, что в начале декабря Мэйуэзер совместно с "Академией бокса" в рамках проекта ТМТ Russia открыл боксерский клуб в поселке Жуковка на Рублево-Успенском шоссе.
Боксер неоднократно становился чемпионом мира среди профессионалов и не проиграл за свою карьеру ни одного поединка. Мэйуэзер выступал в полусредней весовой категории.
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