Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 28 тысяч человек посетили павильон "Макет Москвы" за два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
"Уже второй месяц интерес к Центру градостроительного развития Москвы, возведенному на территории ВДНХ, не снижается. За два месяца работы, его посетили 27 тысяч 834 человека в приблизительно равной пропорции ежемесячно", – сказал руководитель департамента Сергей Левкин.
Чтобы посмотреть архитектурный объект люди приезжают из самых разных регионов страны.
Обновленный макет Москвы на ВДНХ открыл мэр Москвы Сергей Собянин 29 октября.
Также в октябре на ВДНХ открылись сразу несколько музеев. После реставрации заработали Музей кино, Музей пчеловодства и Дом книги. В следующем году москвичи смогу посетить также экспозицию, посвященную прошлому, настоящему и будущему славянской письменности, – Музей кириллицы. Заработают павильон "Здравоохранение" и "Культура", а также музеи Олимпийского комитета России и атомной энергии.
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