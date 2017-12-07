Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 28 тысяч человек посетили павильон "Макет Москвы" за два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"Уже второй месяц интерес к Центру градостроительного развития Москвы, возведенному на территории ВДНХ, не снижается. За два месяца работы, его посетили 27 тысяч 834 человека в приблизительно равной пропорции ежемесячно", – сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Чтобы посмотреть архитектурный объект люди приезжают из самых разных регионов страны.

Обновленный макет Москвы на ВДНХ открыл мэр Москвы Сергей Собянин 29 октября.

Также в октябре на ВДНХ открылись сразу несколько музеев. После реставрации заработали Музей кино, Музей пчеловодства и Дом книги. В следующем году москвичи смогу посетить также экспозицию, посвященную прошлому, настоящему и будущему славянской письменности, – Музей кириллицы. Заработают павильон "Здравоохранение" и "Культура", а также музеи Олимпийского комитета России и атомной энергии.