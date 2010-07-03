СК проверит информацию о проживании людей в аварийном общежитии в Измайлове

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет Москвы проверит информацию о проживании людей в аварийном общежитии на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Об этом стало известно благодаря одной из телевизионных программ, где вышел сюжет о проблемах жителей общежития на улице Первомайской. Они рассказали, что вынуждены жить в сырости и плесени. Кроме того, в здании не менялись коммуникации и периодически происходит частичное обрушение перекрытий в различных комнатах.

Теперь следствию предстоит проверить все изложенные в сюжете факты для принятия процессуального решения.

Летом в Красногорске начали проверку информации о нарушении жилищных прав горожан. 14 июня на федеральном телеканале рассказали, как местным жителям приходится жить в ветхом бараке без фундамента и коммуникаций. Туда их заселили временно 45 лет назад. По периметру всего дома видна плесень, а здание имеет статус памятника федерального значения.