Эксперт рассказал, почему парад в Москве понравился британцам

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Британцы пришли в восторг от репортажа с репетиции торжественного марша, который прошел в Москве 7 ноября в память о параде 1941 года. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН имени Примакова Владимир Оленченко объяснил, почему событие получило такой положительный отклик.

Репортаж о репетиции парада на Красной площади опубликовало британское издание The Daily Mail. Судя по комментариям читателей, их восхитили кадры с места событий. Британцы отметили, что русские люди "заслуживают" этот парад, чтобы почтить память погибших в Битве за Москву.

По мнению Оленченко, в последние годы публикации зарубежных СМИ искажали суть Второй мировой войны и принижали роль России в ней. Однако это построение было искусственным, а значит не могло держаться долго. Эксперт считает, что многие европейские страны начали понимать объективную реальность. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

"Широкие слои населения в европейских странах понимают, кто развязал Вторую мировую войну и кто избавил Европу от фашизма. Поэтому я думаю, что здесь проявляются две тенденции, которые совпадают: движение людей в сторону объективности и подсознательный ответ части западных СМИ на этот запрос людей", – сказал Оленченко.

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Парад войск Красной армии состоялся в осажденной Москве 7 ноября 1941 года, когда немецко-фашистские войска уже были на подступах к городу. Первый парад в СССР за историю ВОВ сыграл немаловажную роль в подъеме духа советской армии и всей страны.

Сегодня торжественный марш в честь 78-летней годовщины Парада 1941 года снова прошел у стен Кремля. На параде этого года присутствовали семь тысяч гостей, из них 1,2 тысячи – участники ВОВ, ветераны боевых действий, военной службы и правоохранительных органов.