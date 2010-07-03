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Общество

12:37

Депутат Госдумы призвал россиян не платить за некачественные услуги ЖКХ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне не должны оплачивать некачественные коммунальные услуги. Такое мнение высказал депутат Госдумы Василий Власов, сообщает Агентство "Москва".

По словам парламентария, к нему часто приходят обращения от граждан с жалобами на услуги ЖКХ, которые оказываются с "переменным успехом". При этом оплачивать счета россияне должны каждый месяц.

Депутат считает, что граждане не должны платить за коммунальные услуги в том случае, если "из крана течет ржавая вода или когда отопление в некоторых городах отключено".

На такие случаи существует отдельное постановление правительства, однако порядок перерасчета платы сложен и малопонятен. Все претензии граждан переходят в длительные судебные тяжбы, заключил Власов.

Ранее правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ в 2020 году. Выше этих значений региональные власти перешагнуть не смогут. Наибольшее повышение платы за услуги на 6,5 процента ожидается в Чеченской Республике. В этом же списке Кабардино-Балкария, Дагестан и Ингушетия.

Самый низкий индекс изменения тарифа за ЖКУ утвержден в Ненецком автономном округе – чуть менее двух с половиной процентов. В Москве платежи увеличатся максимум на пять процентов. В остальных регионах цены за коммуналку в среднем вырастут на 3-4 процента.

Установлен размер платы ЖКХ для Москвы на 2020 год

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