Минтруд РФ предложил расширить список индикаторов нарушений работодателей

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российское министерство труда и соцзащиты предложило расширить перечень индикаторов риска, свидетельствующих о возможных нарушениях со стороны работодателя. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

На возможные нарушения трудового законодательства может указывать начисление зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже МРОТ 60 и более работникам, при том, что их доля равна или превышает половину штата.

Еще одним индикатором является сокращение квартального фонда оплаты труда на 80% и более при неизменной численности работников и штате более 15 человек.

Ранее правительство РФ предложило в 2025 году повысить зарплаты бюджетникам соцсферы. На 13,2% предлагается проиндексировать зарплаты врачей, медработников, учителей, преподавателей в вузах, ученых и соцработников, на 4,5% – судей, работников госучрежений, прокуроров, работников СК и госслужащих федерального уровня.

По словам авторов инициативы, увеличение окладов даст возможность достичь цели, озвученной в майском указе Владимира Путина об оплате труда бюджетников.