Синоптики сообщили о теплой погоде в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Теплая погода ожидается в столице в начале следующей недели, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Он отметил, что температура в городе превышает норму третью неделю подряд. По его словам, средние значения столбиков термометров выше на 4-5 градусов, чем должны быть.

"Небольшие дожди пройдут до выходных. В воскресенье, понедельник и во вторник ожидается переменная облачность и без осадков. Ночные температуры в Москве в выходные – от 8 до 10 градусов тепла, днем 15–18 градусов", – сказал Цыганков.

Он добавил, что до 13 октября воздух в столице может прогреться до 20 градусов. Синоптик отметил, что температура выше нормы ожидается на протяжении всей первой половины октября.

Ранее стало известно, что прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на территории России. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году.

По оценкам синоптиков, первый снег в столичном регионе может появиться во второй половине октября. Отмечалось, что полноценный снежный покров в Москве и области образуется немного позже.