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Общество

15:39

Больницы будут сообщать в полицию о пациентах без сознания и документов

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Госдуму внесли законопроект, который позволит медучреждениям сообщать в правоохранительные органы о пациентах без сознания, личность которых невозможно установить, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Данная инициатива связана с тем, что в нынешних условиях сложно найти пропавшего без вести человека в больнице, если речь не идет о предполагаемых жертвах преступлений. Для этого необходимо запрашивать сведения из медицинской организации, что замедляет розыск таких людей.

Сейчас медучреждения обязаны передавать в правоохранительные органы информацию о пациентах, которые могли пострадать в результате противоправных действий. В то же время это правило не распространяется на людей, которые не могут сообщить информацию о себе или не имеют при себе удостоверения личности.

Законопроект предполагает внесение поправок в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Таким образом, медицинские учреждения смогут сообщать о лицах, попавших в больницу, но не имеющих возможности сообщить свои данные или потерявших удостоверение личности.

Ранее Минздрав утвердил правила посещения больных, в том числе находящихся в реанимации. В частности, если пациент находится в реанимационном отделении, то посещать его могут лишь родственники. Другие смогут навестить больного только с его согласия.

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