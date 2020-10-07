Больницы будут сообщать в полицию о пациентах без сознания и документов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Госдуму внесли законопроект, который позволит медучреждениям сообщать в правоохранительные органы о пациентах без сознания, личность которых невозможно установить, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Данная инициатива связана с тем, что в нынешних условиях сложно найти пропавшего без вести человека в больнице, если речь не идет о предполагаемых жертвах преступлений. Для этого необходимо запрашивать сведения из медицинской организации, что замедляет розыск таких людей.
Сейчас медучреждения обязаны передавать в правоохранительные органы информацию о пациентах, которые могли пострадать в результате противоправных действий. В то же время это правило не распространяется на людей, которые не могут сообщить информацию о себе или не имеют при себе удостоверения личности.
Законопроект предполагает внесение поправок в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Таким образом, медицинские учреждения смогут сообщать о лицах, попавших в больницу, но не имеющих возможности сообщить свои данные или потерявших удостоверение личности.
Ранее Минздрав утвердил правила посещения больных, в том числе находящихся в реанимации. В частности, если пациент находится в реанимационном отделении, то посещать его могут лишь родственники. Другие смогут навестить больного только с его согласия.
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