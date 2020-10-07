Москва 24: чему проект "Эстафета поколений" учит молодежь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

8 октября в Общественной палате РФ пройдет заседание, посвященное проекту "Эстафета поколений".

В мероприятии примут участие члены рабочей группы ОП РФ, представители федеральных органов государственной власти, руководители всероссийских ветеранских, патриотических и волонтерских общественных организаций.

Всероссийский проект "Эстафета поколений" реализуется с 2016 года. Он направлен на поиск новых путей сохранения исторического и трудового наследия страны, воспитание патриотизма у молодежи.

Участники встречи обсудят:



результаты проекта за 2020 год;

акцию "МыВместе: с заботой";

итоги проведения форума проекта "Эстафета поколений" в Хабаровске;

проведение всероссийских конкурсов в 2020 году;

вопросы взаимодействия ветеранских организаций.

Смотрите трансляцию 8 октября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.