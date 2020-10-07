В Москве выберут лучшего сотрудника ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лучшего сотрудника ЗАГС столицы определят в финале конкурса "Московские мастера". Как сообщает Агентство "Москва", он запланирован на 12 октября 2020 года.

"В заключительном этапе семь девушек будут соревноваться за звание лучшего в профессии", – рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

По словам исполняющего обязанности начальника управления Светланы Уханевой, на первых этапах конкурса специалисты вели торжественные церемонии бракосочетания, демонстрировали ораторские способности и умение работать с людьми. Она отметила, что профессиональный уровень конкурсантов растет с каждым годом.

В ЗАГСах Москвы на сегодняшний день работают порядка 650 человек. В конкурсе "Московские мастера" эксперты учреждения принимают участие с 2002 года. В нынешнем году на состязание зарегистрировались более 170 сотрудников.

Ранее в московских ЗАГСах ускорили время выдачи повторных документов, ранее оформленных в других регионах страны. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, применению новой функции способствует цифровизация Единого государственного реестра ЗАГС.

