По-сентябрьски теплая погода ожидается в Москве в среду

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
По прогнозам синоптиков, в Москве 7 октября ожидается теплая сентябрьская погода. Столбики термометров поднимутся до 17 градусов, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня небо над столичным регионом немного нахмурится из-за теплого спектра далекого североатлантического циклона. В городе будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь ожидается к вечеру. Температура воздуха останется по-сентябрьски теплой", – приводит РИА Новости ее слова.
Волосюк добавила, что в столице за день воздух прогреется до 15–17 градусов, а в Подмосковье до 13–18, что выше многолетней нормы.
По словам синоптика, юго-восточный ветер не превысит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в столицу придут кратковременные дожди. Температура понизится на пару градусов.
Также синоптики предсказали аномальное тепло в европейской части России. Температура воздуха там будет превышать норму на 2–5 градусов.
Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова уточнила, что повышение на 5 градусов будет в западных регионах, включая Московскую область и Санкт-Петербург. На востоке и северо-востоке отклонение составит 2–3 градуса.
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