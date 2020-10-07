По-сентябрьски теплая погода ожидается в Москве в среду

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

По прогнозам синоптиков, в Москве 7 октября ожидается теплая сентябрьская погода. Столбики термометров поднимутся до 17 градусов, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня небо над столичным регионом немного нахмурится из-за теплого спектра далекого североатлантического циклона. В городе будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь ожидается к вечеру. Температура воздуха останется по-сентябрьски теплой", – приводит РИА Новости ее слова.

Волосюк добавила, что в столице за день воздух прогреется до 15–17 градусов, а в Подмосковье до 13–18, что выше многолетней нормы.

По словам синоптика, юго-восточный ветер не превысит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в столицу придут кратковременные дожди. Температура понизится на пару градусов.

Также синоптики предсказали аномальное тепло в европейской части России. Температура воздуха там будет превышать норму на 2–5 градусов.

Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова уточнила, что повышение на 5 градусов будет в западных регионах, включая Московскую область и Санкт-Петербург. На востоке и северо-востоке отклонение составит 2–3 градуса.