Столичные аэропорты откладывают и задерживают вылеты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 60 рейсов были задержаны и отменены в трех столичных аэропортах. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что в воздушной гавани Внуково перенесли время вылета для 8 рейсов. В Домодедово сообщили о задержке 27 вылетов. Еще 14 самолетов не взлетят совсем.

При этом в Шереметьево перенесли 9 рейсов.

О причинах изменений в расписании пресс-службы аэропортов не сообщили. Предполагается, что такое количество затронутых переменами рейсов связано с неблагоприятными погодными условиями.

По состоянию на 21:00 с утра воскресенья, 6 октября, в столице выпало 10 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега. До вечера вторника в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.