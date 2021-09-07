В ГД оценили предложение дарить молодоженам сертификат на отдых

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение депутата Виталия Милонова предоставлять поженившимся молодым парам сертификат на отдых на российских курортах, отметив, что меры поддержки следует предоставлять прежде всего за долголетие в браке. Об этом сообщает RT.

"Безусловно, необходимо вводить соответствующие преференции, но, на мой взгляд, скорее за долголетие в браке. Когда исполнится 50, 55 и более лет и семейная пара прошла все испытания, сохранив любовь на все времена", – сказала депутат.

По словам Бессараб, во многих российских регионах власти предоставляют таким парам награды, премии и специальные звания. В частности, супруги получают выплаты, пропорциональные количеству совместно прожитых лет.

"На мой взгляд, это более объективно, чем предоставлять соответствующие преференции только при вступлении в брак. К тому же молодые семьи имеют соответствующие преференции по льготной ипотеке и многим другим направлениям", – заключила Бессараб.

Ранее Милонов обратился к главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением предоставлять вступившим в брак гражданам в возрасте до 35 лет сертификаты на отдых на российских курортах. Как указал парламентарий, многим потенциальным молодоженам не хватает средств на свадебное путешествие, которое является неотъемлемой частью современного бракосочетания.

Милонов уверен, что реализация таких мер подтолкнет тысячи пар к заключению брака и, как следствие, к дальнейшему деторождению и укреплению страны.