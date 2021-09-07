В МВД РФ объяснили, как принимается решение о снятии запрета на въезд для иностранцев

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При рассмотрении просьб иностранцев об отмене решения о запрете на въезд в Россию учитываются причины, по которым такое решение было принято, а также степень угрозы, которую представляет тот или иной человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

"При рассмотрении таких обращений применяется индивидуальный подход, рассматриваются все обстоятельства, в связи с которыми соответствующее решение было принято, а также личность иностранного гражданина и степень представляемой им угрозы конституционно защищаемым ценностям", – отметили в ведомстве.

Там также добавили, что правоохранители регулярно рассматривают подобные просьбы. Так, за семь месяцев текущего года было отменено почти 400 решений о запрете на въезд в Россию после установления соответствующих оснований или гуманитарных обстоятельств.

Ранее в МВД назвали наиболее частые причины для запрета на въезд иностранцев в Россию. Основными из них являются многократные административные правонарушения, которые, как правило, заключаются в превышении законных сроков пребывания в стране в прошлые приезды. Всего же российское законодательство содержит 22 основания для выдачи временного запрета.

