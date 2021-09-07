В МВД РФ объяснили, как принимается решение о снятии запрета на въезд для иностранцев

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
При рассмотрении просьб иностранцев об отмене решения о запрете на въезд в Россию учитываются причины, по которым такое решение было принято, а также степень угрозы, которую представляет тот или иной человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
"При рассмотрении таких обращений применяется индивидуальный подход, рассматриваются все обстоятельства, в связи с которыми соответствующее решение было принято, а также личность иностранного гражданина и степень представляемой им угрозы конституционно защищаемым ценностям", – отметили в ведомстве.
Там также добавили, что правоохранители регулярно рассматривают подобные просьбы. Так, за семь месяцев текущего года было отменено почти 400 решений о запрете на въезд в Россию после установления соответствующих оснований или гуманитарных обстоятельств.
Ранее в МВД назвали наиболее частые причины для запрета на въезд иностранцев в Россию. Основными из них являются многократные административные правонарушения, которые, как правило, заключаются в превышении законных сроков пребывания в стране в прошлые приезды. Всего же российское законодательство содержит 22 основания для выдачи временного запрета.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: