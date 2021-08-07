В Москве выявлено 2 235 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

В Москве за последние коронавирусом заболели еще 2 235 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Оперштаба Москвы.

Среди пациентов было госпитализировано 782 человека, скончались 67 заболевших. В настоящее время на искусственной легких находятся 384 человека.

В городе выздоровели еще 3 576 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Всего число людей, поборовших инфекцию, увеличилось до 1 386 543.

В Оперштабе также напомнили, что самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация.

Ранее глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал о случае максимального распространения коронавируса. Семенов привел статистику, согласно которой один заболевший COVID-19 в среднем заражает от двух до трех человек, если речь идет о стандартном штамме вируса. Дельта-штамм более опасен – вероятно заражение пяти-шести человек.