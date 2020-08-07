День изыскателя планируют установить в России

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В России планируют установить День изыскателя. Об этом сообщается в подготовленном Минстроем проекте постановления правительства РФ.

Речь идет о работниках, которые занимаются изыскательскими работами. Под ними подразумевается комплекс исследований территории, которую планируют отдать под будущую застройку.

Сообщается, что праздник будет отмечаться в каждое последнее воскресенье ноября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства", который проходил в 2019 года. Также он всех поздравил с наступающим Днем строителя. Глава города подчеркнул, что столичная строительная отрасль достойно перенесла острый период пандемии коронавируса.